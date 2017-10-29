|
НБА. «Нью-Йорк» нанес поражению «Кливленду», «Детройт» обыграл «Голден Стэйт» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Нью-Йорк» в гостях нанес поражение «Кливленду» (114:95), «Детройт» на выезде обыграл «Голден Стэйт» (115:107).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
29 октября, 22.30, «Philips Arena»
- Атланта
-
Шредер (21 + 8 передач),
Принс (17),
Бэйзмор (15 + 6 передач),
Мускала (10),
Дедмон (8) старт;
Коллинз (14 + 7 подборов),
Белинелли (9),
Тэйлор (7),
Бэббит (5),
Мэджетт (0),
Дилэйни (0).
- Милуоки
-
Адетокумбо (33 + 11 подборов),
Миддлтон (27 + 7 подборов + 9 передач),
Брогдон (16),
Снелл (3),
Макер (3) старт;
Вон (12),
Хенсон (12 + 9 подборов),
Деллаведова (6),
Телетович (5),
Браун (0),
Уилсон (0).
- Дата проведения
-
29 октября, 23.30, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Оладипо (23 + 7 потерь),
Сабонис (22 + 12 подборов),
Богданович (15 + 8 подборов),
Янг (12),
Коллисон (8 + 6 передач) старт;
Джефферсон (6 + 7 подборов),
Джозеф (4),
Янг (3),
Стивенсон (3),
Лиф (1).
- Сан-Антонио
-
Олдридж (26 + 8 подборов),
Пау Газоль (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов),
Грин (10),
Андерсон (8 + 8 подборов),
Мюррей (4) старт;
Миллс (10),
Гэй (10),
Пол (6),
Джинобили (3),
Форбс (0),
Бертанс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика НБА
Таблица НБА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.
-
"Герварт" разбушевался: жертвы урагана есть в Польше, Чехии и Германии
15:55, Sputnik Беларусь
-
"1937. Открытый архив". Истории репрессий, о которых нельзя молчать
10:24, Tut.by
-
Если человек шатается, это не значит, что он пьян. Как распознать инсульт и вовремя помочь
13:12, Tut.by
-
В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Герварт"
13:58, Tut.by
-
Гомельчане собирают средства на похороны разбившегося в Москве земляка
10:28, Sputnik Беларусь
-
Дождь и ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник и вторник
15:13, Tut.by
-
На главной базе Северного флота России обнаружили мертвой семью военного
19:55, Tut.by
-
Пушков назвал Волкера спецпредставителем по срыву урегулирования в Донбассе
10:54, Sputnik Беларусь
-
"Звездные войны" из олова. Мастер из Жабинки удивляет шахматными фигурками
11:28, Tut.by
-
Лучшая пара пляжниц из Беларуси: Наш спорт ассоциируется с оголенными телами и атмосферой вечеринки
13:35, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира в «Формуле-1»
23:55, Tribuna.com
-
Дэйв Льюис: «С кем действительно хотел работать, так это с Мезиным. Не на все решения могу влиять»
22:59, Tribuna.com
-
Юрий Грабовский: «До окончания 2017 года Миша на лед не выйдет»
23:13, Tribuna.com
-
Роналду ткнул соперника в лицо по ходу игры с «Жироной»
23:06, Tribuna.com
-
Лев исключил вероятность работы с «Баварией» после ЧМ-2018
08:18, Tribuna.com
-
КХЛ. «Авангард» примет ЦСКА, «Барыс» – «Йокерит»
08:28, Tribuna.com
-
НБА. «Нью-Йорк» нанес поражению «Кливленду», «Детройт» обыграл «Голден Стэйт» и другие результаты
08:05, Tribuna.com
-
Все новости
- "Лечиться вам надо": шесть звезд, которые страдают от сексуальной зависимости 29.10.2017,
Tut.by
- "Герварт" разбушевался: жертвы урагана есть в Польше, Чехии и Германии 29.10.2017,
Sputnik Беларусь
- От порноактрис до певицы Алеси: кого считают секс-символами белорусы 29.10.2017,
Tut.by
- "1937. Открытый архив". Истории репрессий, о которых нельзя молчать 29.10.2017,
Tut.by
- Если человек шатается, это не значит, что он пьян. Как распознать инсульт и вовремя помочь 29.10.2017,
Tut.by
- В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Герварт" 29.10.2017,
Tut.by
- Гомельчане собирают средства на похороны разбившегося в Москве земляка 29.10.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии