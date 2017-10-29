ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Нью-Йорк» нанес поражению «Кливленду», «Детройт» обыграл «Голден Стэйт» и другие результаты

30.10.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Нью-Йорк» в гостях нанес поражение «Кливленду» (114:95), «Детройт» на выезде обыграл «Голден Стэйт» (115:107).

НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Милуоки 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)
Дата проведения
29 октября, 22.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Шредер (21 + 8 передач), Принс (17), Бэйзмор (15 + 6 передач), Мускала (10), Дедмон (8)  старт; Коллинз (14 + 7 подборов), Белинелли (9), Тэйлор (7), Бэббит (5), Мэджетт (0), Дилэйни (0).
Милуоки
Адетокумбо (33 + 11 подборов), Миддлтон (27 + 7 подборов + 9 передач), Брогдон (16), Снелл (3), Макер (3)  старт; Вон (12), Хенсон (12 + 9 подборов), Деллаведова (6), Телетович (5), Браун (0), Уилсон (0).

 

Индиана – Сан-Антонио 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)
Дата проведения
29 октября, 23.30, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Оладипо (23 + 7 потерь), Сабонис (22 + 12 подборов), Богданович (15 + 8 подборов), Янг (12), Коллисон (8 + 6 передач)  старт; Джефферсон (6 + 7 подборов), Джозеф (4), Янг (3), Стивенсон (3), Лиф (1).
Сан-Антонио
Олдридж (26 + 8 подборов), Пау Газоль (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Грин (10), Андерсон (8 + 8 подборов), Мюррей (4)  старт; Миллс (10), Гэй (10), Пол (6), Джинобили (3), Форбс (0), Бертанс (0).

 

Бруклин – Денвер 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)
Дата проведения
30 октября, 01.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

 

Шарлотт – Орландо 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)
Дата проведения
30 октября, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

 

Сакраменто – Вашингтон 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)
Дата проведения
30 октября, 01.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

 

Кливленд – Нью-Йорк 95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)
Дата проведения
30 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

 

Голден Стэйт – Детройт 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)
Дата проведения
30 октября, 03.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в 1/8 финала Кубка Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика