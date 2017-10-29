|
Журналист «Беларусь 5» Табула: «Вероятность, что БАТЭ вернут 3 очка, приближается к 100 процентам»
30.10.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Беларусь 5» Евгений Табула выразил уверенность в том, что
«Вероятность того, что БАТЭ вернут 3 очка, по нашей информации приближается к 100 процентам», – заявил Табула в эфире телеканала
Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Беларусь 5» Евгений Табула выразил уверенность в том, что БАТЭ вернут три очка.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии