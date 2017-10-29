Журналист «Беларусь 5» Табула: «Вероятность, что БАТЭ вернут 3 очка, приближается к 100 процентам»

Журналист «Беларусь 5» Евгений Табула выразил уверенность в том, что вернут три очка.

«Вероятность того, что БАТЭ вернут 3 очка, по нашей информации приближается к 100 процентам», – заявил Табула в эфире телеканала «Беларусь 5».

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

Ранее сообщалось , что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

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