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Журналист «Беларусь 5» Табула: «Вероятность, что БАТЭ вернут 3 очка, приближается к 100 процентам»

30.10.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Беларусь 5» Евгений Табула выразил уверенность в том, что БАТЭ вернут три очка.

«Вероятность того, что БАТЭ вернут 3 очка, по нашей информации приближается к 100 процентам», – заявил Табула в эфире телеканала «Беларусь 5».

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

«Это рядовое событие и рядовое решение». Зампред дисциплинарного комитета рассказывает, как наказывали БАТЭ

 
 
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Журналист «Беларусь 5» Евгений Табула выразил уверенность в том, что БАТЭ вернут три очка.

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