ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хацкевич повторил антирекорд Блохина в киевском «Динамо», набрав за 13 матчей 26 очков

30.10.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Динамо» в матче 14-го тура УПЛ сыграло вничью с «Карпатами» – 1:1. 

Таким образом, за первые 13 матчей под руководством Александра Хацкевича команда набрала 26 очков.

Это повторение клубного антирекорда, который был установлен Олегом Блохиным в 2012 году. 

Отметим, что у «Динамо» Валерия Газзаева после 13 матчей было в активе 35 очков, а у Юрия Семина — 37 очков.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Динамо» в матче 14-го тура УПЛ сыграло вничью с «Карпатами» – 1:1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
La Porteria: Неймар недоволен Эмери и жалеет о переходе из «Барселоны» в «ПСЖ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика