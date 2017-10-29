Хацкевич повторил антирекорд Блохина в киевском «Динамо», набрав за 13 матчей 26 очков

в матче 14-го тура УПЛ сыграло вничью с «Карпатами» – 1:1.

Таким образом, за первые 13 матчей под руководством команда набрала 26 очков.

Это повторение клубного антирекорда, который был установлен Олегом Блохиным в 2012 году.

Отметим, что у «Динамо» Валерия Газзаева после 13 матчей было в активе 35 очков, а у Юрия Семина — 37 очков.