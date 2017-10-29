|
Хацкевич повторил антирекорд Блохина в киевском «Динамо», набрав за 13 матчей 26 очков
30.10.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Таким образом, за первые 13 матчей под руководством
Это повторение клубного антирекорда, который был установлен Олегом Блохиным в 2012 году.
Отметим, что у «Динамо» Валерия Газзаева после 13 матчей было в активе 35 очков, а у Юрия Семина — 37 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Динамо» в матче 14-го тура УПЛ сыграло вничью с «Карпатами» – 1:1.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии