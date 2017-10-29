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Средняя посещаемость домашних матчей БАТЭ после 27-го тура упала ниже отметки в 5000 человек
30.10.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость 27-го тура чемпионата Беларуси составила 1747 зрителей.
Наибольший интерес вызвали матчи «Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ» (4500),
Отметим, что после этого тура средняя посещаемость домашних матчей борисовчан упала ниже отметки в 5000 человек и составила 4990 зрителей.
Наименьший интерес вызвали встречи
Самыми посещаемыми клубами остаются брестское «Динамо» (5337), БАТЭ (4990) и
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Средняя посещаемость 27-го тура чемпионата Беларуси составила 1747 зрителей.
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