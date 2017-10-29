Средняя посещаемость домашних матчей БАТЭ после 27-го тура упала ниже отметки в 5000 человек

Средняя посещаемость 27-го тура чемпионата Беларуси составила 1747 зрителей.

Наибольший интерес вызвали матчи «Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ» (4500), – «Нафтан» (3856) и «Гомель» – «Городея» (1920).

Отметим, что после этого тура средняя посещаемость домашних матчей борисовчан упала ниже отметки в 5000 человек и составила 4990 зрителей.

Наименьший интерес вызвали встречи – «Неман» (300), «Ислочь» – «Динамо» Минск (800) и «Славия» – (400).

Самыми посещаемыми клубами остаются брестское «Динамо» (5337), БАТЭ (4990) и (3614). Менее тысячи людей в среднем на своих играх собирают «Минск» (743), «Ислочь» (455) и (372).



