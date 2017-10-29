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ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую Лигу

30.10.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международная федерация футбола рассматривает возможность упразднения товарищеских матчей между национальными сборными и создания Мировой Лиги.

Предполагается, что новый турнир будет состоять из трех дивизионов – по аналогии с европейской Лигой наций.

В футболе создали Лигу наций. Что это вообще такое?

 
 
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Международная федерация футбола рассматривает возможность упразднения товарищеских матчей между национальными сборными и создания Мировой Лиги.

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