﻿ Нехайчик заменил Балановича в ростере сборной Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нехайчик заменил Балановича в ростере сборной Беларуси

30.10.2017 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал полузащитника брестского «Динамо» Павла Нехайчика в расположение национальной команды.

Из-за травмы ближайшие матчи сборной пропустит Сергей Баланович.

Напомним, первый из двух выездных спаррингов состоится 9 ноября в Армении на стадионе «Республиканский» и начнется в 17.00 по белорусскому времени. 10 ноября «белакрылыя» совершат перелет в Кутаиси, где 13 числа встретятся с Грузией. Противостояние на стадионе «Гиви Киладзе» также начнется в 17.00 по белорусскому времени.

Лаптев, Владислав Климович, Щербицкий вызваны в сборную Беларуси на товарищеские матчи против Армении и Грузии

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал полузащитника брестского «Динамо» Павла Нехайчика в расположение национальной команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую Лигу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика