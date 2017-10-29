Нехайчик заменил Балановича в ростере сборной Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал полузащитника брестского «Динамо» Павла Нехайчика в расположение национальной команды.

Из-за травмы ближайшие матчи сборной пропустит .

Напомним, первый из двух выездных спаррингов состоится 9 ноября в Армении на стадионе «Республиканский» и начнется в 17.00 по белорусскому времени. 10 ноября «белакрылыя» совершат перелет в Кутаиси, где 13 числа встретятся с Грузией. Противостояние на стадионе «Гиви Киладзе» также начнется в 17.00 по белорусскому времени.

Лаптев, Владислав Климович, Щербицкий вызваны в сборную Беларуси на товарищеские матчи против Армении и Грузии