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Нехайчик заменил Балановича в ростере сборной Беларуси
30.10.2017 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал полузащитника брестского «Динамо» Павла Нехайчика в расположение национальной команды.
Из-за травмы ближайшие матчи сборной пропустит
Напомним, первый из двух выездных спаррингов состоится 9 ноября в Армении на стадионе «Республиканский» и начнется в 17.00 по белорусскому времени. 10 ноября «белакрылыя» совершат перелет в Кутаиси, где 13 числа встретятся с Грузией. Противостояние на стадионе «Гиви Киладзе» также начнется в 17.00 по белорусскому времени.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко вызвал полузащитника брестского «Динамо» Павла Нехайчика в расположение национальной команды.
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