ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг WTA. Халеп первая, Возняцки вошла в Топ-3, Соболенко – 78-я, Саснович – 87-я, Азаренко – 204-я

30.10.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

По результатам итогового турнира WTA распределились лидирующие позиции мирового рейтинга на конец года. Возглавляет его Симона Халеп, от которой на 40 очков отстает Гарбинье Мугуруса. Чемпионка WTA Finals Каролин Возняцки стала третьей, поднявшись благодаря победе с шестого места.

Чемпионка пяти турниров сезона Элина Свитолина, в Сингапуре не вышедшая из группы, опустилась на две позиции и выпала из Топ-5.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова – на 11-м месте. Следующие за ней Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина до конца года еще сыграют на малом итоговом турнире в Чжухае.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 30 октября 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Симона Халеп (Румыния) 6175
2 (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135
3 (6) Каролин Возняцки (Дания) 6015
4 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5730
5 (5) Винус Уильямс (США) 5597
6 (4) Элина Свитолина (Украина) 5500
7 (7) Алена Остапенко (Латвия) 5010
8 (9) Каролин Гарсия (Франция) 4420
9 (9) Йоханна Конта (Великобритания) 3610
10 (10) Кристина Младенович (Франция) 2885
78 (77) Арина Соболенко (Беларусь) 792
87 (87) Александра Саснович (Беларусь) 735
130 (128) Вера Лапко (Беларусь) 444
204 (205) Виктория Азаренко (Беларусь) 270
268 (264) Ольга Говорцова (Беларусь) 196

 

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам итогового турнира WTA распределились лидирующие позиции мирового рейтинга на конец года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Нехайчик заменил Балановича в ростере сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика