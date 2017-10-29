Рейтинг WTA. Халеп первая, Возняцки вошла в Топ-3, Соболенко – 78-я, Саснович – 87-я, Азаренко – 204-я

По результатам итогового турнира WTA распределились лидирующие позиции мирового рейтинга на конец года. Возглавляет его Симона Халеп, от которой на 40 очков отстает Гарбинье Мугуруса. Чемпионка WTA Finals Каролин Возняцки стала третьей, поднявшись благодаря победе с шестого места.

Чемпионка пяти турниров сезона Элина Свитолина, в Сингапуре не вышедшая из группы, опустилась на две позиции и выпала из Топ-5.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова – на 11-м месте. Следующие за ней Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина до конца года еще сыграют на малом итоговом турнире в Чжухае.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 30 октября 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Симона Халеп (Румыния) 6175 2 (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135 3 (6) Каролин Возняцки (Дания) 6015 4 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5730 5 (5) Винус Уильямс (США) 5597 6 (4) Элина Свитолина (Украина) 5500 7 (7) Алена Остапенко (Латвия) 5010 8 (9) Каролин Гарсия (Франция) 4420 9 (9) Йоханна Конта (Великобритания) 3610 10 (10) Кристина Младенович (Франция) 2885 78 (77) Арина Соболенко (Беларусь) 792 87 (87) Александра Саснович (Беларусь) 735 130 (128) Вера Лапко (Беларусь) 444 204 (205) Виктория Азаренко (Беларусь) 270 268 (264) Ольга Говорцова (Беларусь) 196