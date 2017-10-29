Рейтинг WTA. Халеп первая, Возняцки вошла в Топ-3, Соболенко – 78-я, Саснович – 87-я, Азаренко – 204-я
Размер текста:
A
A
A
По результатам итогового турнира WTA распределились лидирующие позиции мирового рейтинга на конец года. Возглавляет его Симона Халеп, от которой на 40 очков отстает Гарбинье Мугуруса. Чемпионка WTA Finals Каролин Возняцки стала третьей, поднявшись благодаря победе с шестого места.
Чемпионка пяти турниров сезона Элина Свитолина, в Сингапуре не вышедшая из группы, опустилась на две позиции и выпала из Топ-5.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова – на 11-м месте. Следующие за ней Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина до конца года еще сыграют на малом итоговом турнире в Чжухае.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 30 октября 2017
Место
Теннисистка (страна)
Очки
1 (1)
Симона Халеп (Румыния)
6175
2 (2)
Гарбинье Мугуруса (Испания)
6135
3 (6)
Каролин Возняцки (Дания)
6015
4 (3)
Каролина Плишкова (Чехия)
5730
5 (5)
Винус Уильямс (США)
5597
6 (4)
Элина Свитолина (Украина)
5500
7 (7)
Алена Остапенко (Латвия)
5010
8 (9)
Каролин Гарсия (Франция)
4420
9 (9)
Йоханна Конта (Великобритания)
3610
10 (10)
Кристина Младенович (Франция)
2885
78 (77)
Арина Соболенко (Беларусь) 792
87 (87)
Александра Саснович (Беларусь) 735
130 (128)
Вера Лапко (Беларусь) 444
204 (205)
Виктория Азаренко (Беларусь) 270
268 (264)
Ольга Говорцова (Беларусь) 196
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам итогового турнира WTA распределились лидирующие позиции мирового рейтинга на конец года.
"Герварт" разбушевался: жертвы урагана есть в Польше, Чехии и Германии
15:55,
Sputnik Беларусь
Если человек шатается, это не значит, что он пьян. Как распознать инсульт и вовремя помочь
13:12,
Tut.by
В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Герварт"
13:58,
Tut.by
Дождь и ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник и вторник
15:13,
Tut.by
На главной базе Северного флота России обнаружили мертвой семью военного
19:55,
Tut.by
Лучшая пара пляжниц из Беларуси: Наш спорт ассоциируется с оголенными телами и атмосферой вечеринки
13:35,
Tut.by
Сергей Новиков: «На трассу чемпионской гонки перед БАТЭ неожиданно выскочил Наумов. Арбитр, судивший девятый в карьере матч высшей лиги»
14:47,
Tribuna.com
Люди, рожденные в марте: их основные характеристики
14:05,
Flytothesky
"Беларусь хоть завтра готова в ЕС". О чем говорили Сокуров и Алексиевич на встрече в клубе
11:49,
Tut.by
В Норвегии обнаружили обломки пропавшего российского вертолета
12:27,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
КХЛ. «Авангард» примет ЦСКА, «Барыс» – «Йокерит»
08:28,
Tribuna.com
Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира в «Формуле-1»
23:55,
Tribuna.com
Журналист «Беларусь 5» Табула: «Вероятность, что БАТЭ вернут 3 очка, приближается к 100 процентам»
08:40,
Tribuna.com
Дэйв Льюис: «С кем действительно хотел работать, так это с Мезиным. Не на все решения могу влиять»
22:59,
Tribuna.com
Юрий Грабовский: «До окончания 2017 года Миша на лед не выйдет»
23:13,
Tribuna.com
Роналду ткнул соперника в лицо по ходу игры с «Жироной»
23:06,
Tribuna.com
Средняя посещаемость домашних матчей БАТЭ после 27-го тура упала ниже отметки в 5000 человек
09:18,
Tribuna.com
Все новости
"Лечиться вам надо": шесть звезд, которые страдают от сексуальной зависимости 29.10.2017,
Tut.by
"Герварт" разбушевался: жертвы урагана есть в Польше, Чехии и Германии 29.10.2017,
Sputnik Беларусь
От порноактрис до певицы Алеси: кого считают секс-символами белорусы 29.10.2017,
Tut.by
Если человек шатается, это не значит, что он пьян. Как распознать инсульт и вовремя помочь 29.10.2017,
Tut.by
"1937. Открытый архив". Истории репрессий, о которых нельзя молчать 29.10.2017,
Tut.by
Гомельчане собирают средства на похороны разбившегося в Москве земляка 29.10.2017,
Sputnik Беларусь
В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Герварт" 29.10.2017,
Tut.by
Комментарии