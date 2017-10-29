В Football Manager 2018 футболисты смогут совершать каминг-аут

В интернете появилась бета-версия компьютерной игры 2018.

Пользователи обнаружили в ней нововведение: теперь по ходу игры футболисты могут совершать каминг-аут и признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Впрочем, такое происходит не с действующими игроками, а с созданными в самой игре – так называемыми регенами.

«Мы решили включить это в игру, чтобы все знали, что футболисты-геи есть. Мы знаем от профессиональных игроков, что в спорте есть геи, но они чувствуют, что не готовы совершать каминг-аут.

Такая проблема – это глупость. В 2017 году мы не можем быть в мире, где нельзя быть самим собой, это сумасшествие», – заявил Майлс Джейкобсон, руководитель разработки Football Manager.