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В Football Manager 2018 футболисты смогут совершать каминг-аут
30.10.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В интернете появилась бета-версия компьютерной игры
Пользователи обнаружили в ней нововведение: теперь по ходу игры футболисты могут совершать каминг-аут и признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Впрочем, такое происходит не с действующими игроками, а с созданными в самой игре – так называемыми регенами.
«Мы решили включить это в игру, чтобы все знали, что футболисты-геи есть. Мы знаем от профессиональных игроков, что в спорте есть геи, но они чувствуют, что не готовы совершать каминг-аут.
Такая проблема – это глупость. В 2017 году мы не можем быть в мире, где нельзя быть самим собой, это сумасшествие», – заявил Майлс Джейкобсон, руководитель разработки Football Manager.
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В интернете появилась бета-версия компьютерной игры Football Manager 2018.
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