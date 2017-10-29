Отец белоруса, выступающего за юношеский состав «Герты»: «Ждем звонка из юношеской сборной Германии. Жана заметили скауты»

Геннадий Щербаковский, сын которого выступает в юношеской команде «Герты», рассказал, что уроженцем Могилева заинтересовались представители немецких сборных.

«Года три-четыре назад в Берлин на стажировку приезжал Саша Седнев. В числе прочего его водили здесь по музеям. В частности, показали «Олимпияштадион» — все-таки это достопримечательность. Жана приставили к Саше переводчиком. Так мы и сблизились. После одного из разговоров с ним во мне взыграла ностальгия, захотелось, чтобы малой выступал за сборную Беларуси.

Из-за белорусских корней проблем у Жана в футболе никогда не было. Здесь смотрят на талант, а не на документы. В Германии его считают только белорусом. А как-то перед Новым годом клубное телевидение выпустило ролик, где Жана сняли с нашим флагом. Здесь даже не знали, что у него есть немецкое гражданство.

«Герта» написала бумагу с просьбой посодействовать в предоставлении паспорта, указав, что видит его перспективы в клубе и национальной команде. Ну и мы с женой за сыном на цыпочках крались, он нас продвигал в плане документов.

Жан мог приехать в юношескую сборную Беларуси на недавний отбор к чемпионату Европы. Но, к сожалению, не получилось. Многие ребята в Германии имеют двойное гражданство — и по исполнении 18 лет сами выбирают, что им нужно. В Беларуси же оно не разрешено. Менеджеры и тренеры хорошо к нам отнеслись. Белорусский паспорт через Министерство можно было сделать быстро. Но для этого Жану требовалось находиться в Беларуси. А здесь учеба, футбол... Поговорили по-человечески с тренером. Жан не хочет никому делать плохо. Говорит: боюсь приезжать, потому что, если кого-то отцепят от команды, будут думать, что из-за меня. Три раза слышал от него такое.

Сейчас ждем звонка из юношеской сборной Германии. Жана заметили скауты, да и клуб подал соответствующую заявку. Кстати, сборную U-17 может возглавить Цека — тренер Жана в «Герте». В девяти матчах этого сезона сын забил один мяч, но отдал четыре паса. Быстро пошел вверх.

Еще Жана звали в сборную Израиля. Он ведь долго жил в Германии по израильским трэвел-документам. Но тогда пришлось бы решать вопрос с армией. К примеру, моя сестра — знаменитая теннисистка Анна Смашнова — служила там наездами на протяжении семи лет. Она была ракеткой номер один в Израиле, 15-й в мире. В принципе тоже повлияла на наше решение уехать за границу», – рассказал Щербаковский.