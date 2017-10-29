Владислав Татур: «Думаю, чемпионом будет БАТЭ. «Шахтер» три матча оставшихся не выиграет»

Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Владислав Татур порассуждали о том, кто станет чемпионом Беларуси в программе «Свободный удар» на «Минской волне».

Татур: Думаю, что чемпионом все равно будет БАТЭ.

Ходасевич: Как?

Татур: Думаю, вернут им три очка и уверен, что «Шахтер» три матча оставшихся не выиграет. А если не вернут три очка, то мой прогноз можно будет выкинуть в мусорное ведро. От этого очень многое зависит.