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Владислав Татур: «Думаю, чемпионом будет БАТЭ. «Шахтер» три матча оставшихся не выиграет»
30.10.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Владислав Татур порассуждали о том, кто станет чемпионом Беларуси в программе «Свободный удар» на «Минской волне».
Татур: Думаю, что чемпионом все равно будет БАТЭ.
Ходасевич: Как?
Татур: Думаю, вернут им три очка и уверен, что «Шахтер» три матча оставшихся не выиграет. А если не вернут три очка, то мой прогноз можно будет выкинуть в мусорное ведро. От этого очень многое зависит.
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Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Владислав Татур порассуждали о том, кто станет чемпионом Беларуси в программе «Свободный удар» на «Минской волне».
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