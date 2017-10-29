АБФФ передаст белорусским школам более 23 000 футбольных мячей.

Торжественная церемония вручения в рамках акции «Футбольные мячи – школам» состоится в конференц-зале Дома футбола 2 ноября в 16.00. В мероприятии примут участие председатель АБФФ Сергей Румас и министр образования Игорь Карпенко. Представителям областных центров физического воспитания и спорта будут вручены сертификаты, по которым учреждения общего среднего образования по всей стране получат в общей сложности 23 461 футбольный мяч.

Отметим, что в рамках схожих акций АБФФ совместно с Министерством образования уже дважды, в 2013 и в 2015 годах, передавала футбольный инвентарь в белорусские школы.

Помимо этого, накануне летних каникул первоклассники сельских школ ежегодно получают от АБФФ подарки в рамках акции «Подари ребенку мяч».