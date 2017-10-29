ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Клопоцкий об игре с БАТЭ: «Торпедо-БелАЗ» не остается ничего, кроме как побеждать»

30.10.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Торпедо-БелАЗ» Евгений Клопоцкий поделился мнением об игре с брестким «Динамо» (0:1).

– Как таковой, игры, к сожалению, не получилось, так как погода внесла свои существенные коррективы. Я думаю, что матч смело можно было переносить на другое время, чтобы сыграть при нормальных погодных условиях. А так две команды бились в грязи, старались, но было слишком скользко.

За счет чего хозяева победили? На мой взгляд, немаловажную роль сыграл фактор своего поля. Трибуны постоянно гнали динамовцев вперед, заставляли постоянно атаковать, и эта поддержка не могла не сказаться. Ну, и какая-то доля удачи в этот вечер была на стороне брестчан. Так, после моего удара головой хозяев «выручила» перекладина, из выгодного положения неточно пробил Камо Оганесян…

– Матч с «Динамо» для тебя являлся принципиальным?

– Конечно, его можно смело выделить, ведь здесь я вырос, как игрок. Именно Брест дал мне путевку в большой футбол, и было очень приятно снова окунуться в эту атмосферу. Сейчас здесь команда практически полностью новая, из игроков, выступавших при мне, остались только Роман Василюк и вернувшийся в Брест Кирилл Премудров, а вот в тренерском штабе много хорошо знакомых лиц.

– Следующий поединок автозаводцев – с борисовским БАТЭ

– Да, это будет очень важный и принципиальный матч, и нам не остается ничего, кроме как побеждать в нем, – сказал Клопоцкий.

Напомним, матч «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ состоится 6 ноября в Жодино.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Торпедо-БелАЗ» Евгений Клопоцкий поделился мнением об игре с брестким «Динамо» (0:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
АБФФ передаст белорусским школам более 23 000 футбольных мячей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика