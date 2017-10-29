Евгений Клопоцкий об игре с БАТЭ: «Торпедо-БелАЗ» не остается ничего, кроме как побеждать»

Защитник «Торпедо-БелАЗ» Евгений Клопоцкий поделился мнением об игре с брестким (0:1).

– Как таковой, игры, к сожалению, не получилось, так как погода внесла свои существенные коррективы. Я думаю, что матч смело можно было переносить на другое время, чтобы сыграть при нормальных погодных условиях. А так две команды бились в грязи, старались, но было слишком скользко.

За счет чего хозяева победили? На мой взгляд, немаловажную роль сыграл фактор своего поля. Трибуны постоянно гнали динамовцев вперед, заставляли постоянно атаковать, и эта поддержка не могла не сказаться. Ну, и какая-то доля удачи в этот вечер была на стороне брестчан. Так, после моего удара головой хозяев «выручила» перекладина, из выгодного положения неточно пробил Камо Оганесян…

– Матч с «Динамо» для тебя являлся принципиальным?

– Конечно, его можно смело выделить, ведь здесь я вырос, как игрок. Именно Брест дал мне путевку в большой футбол, и было очень приятно снова окунуться в эту атмосферу. Сейчас здесь команда практически полностью новая, из игроков, выступавших при мне, остались только Роман Василюк и вернувшийся в Брест Кирилл Премудров, а вот в тренерском штабе много хорошо знакомых лиц.

– Следующий поединок автозаводцев – с борисовским …

– Да, это будет очень важный и принципиальный матч, и нам не остается ничего, кроме как побеждать в нем, – сказал Клопоцкий.

Напомним, матч – БАТЭ состоится 6 ноября в Жодино.