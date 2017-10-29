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Владимир Хващинский: «Не ожидали, что «Нафтан» сможет отобрать очки у БАТЭ»

30.10.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Владимир Хващинский проанализировал матч против «Ислочи» (5:1).

– Как прошел выходной?

– Вчера у нас получилось такое командное мероприятие, все вместе пошли на концерт Басты – было очень круто. Атмосфера была очень! Не было ни одного человека, кто просто пришел бы и спокойно сидел – качали всем залом.

– Насколько психологически разрядила вас крупная победа?

– Главное – это три очка, а с каким счетом – уже не так важно. Мы хотим подняться в турнирной таблице максимально высоко, а голы… Пять, десять – даже один гол может принести три очка. Поэтому лучше бы мы один гол «Славии» забили бы, чтобы не потеряли те два очка. А так понятно, что забили пять голов и у всех было отличное настроение. Но думаю, что даже если бы выиграли 1:0 – настроение было бы не хуже.

– Наконец-то ты сам забил – 8 матчей без забитых мячей.

– Да даже особо на это внимание не обращал, все-таки старался сделать свое дело. Вся команда действует на результат и если бы в субботу не забил бы – особо бы не расстроился, все-таки мы победили и это главное. Сейчас да, конечно же стало легче, но нужно продолжать в том же духе.

– Впереди важнейшие три игры…

– Каждую игру нужно выигрывать. Сергей Витальевич нас настраивает на каждый матч, как на последний. Вот если бы еще и с «Ислочью» оступились бы – шансы уже практически все потеряли бы, но мы победили и остаемся в гонке. Будем стараться в каждом матче брать три очка.

– Плюс борисовчане оступились в минувшем туре.

– Да, мы следили за ходом матча. Если честно, не ожидали, что «Нафтан» сможет отобрать очки у БАТЭ. Так получилось, новополочане помогли нам, ну а в прошлом туре «Славия» помогла нашим конкурентам – это футбол и такое случается. Тем более, в нашем чемпионате, где любая команда может отобрать у тебя очки, – сказал Хващинский.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Владимир Хващинский проанализировал матч против «Ислочи» (5:1).

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