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«Кельн» – БАТЭ. Матч обслужит македонец Ставрев, при котором борисовчане обыграли «Баварию»

30.10.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч группового раунда Лиги Европы «Кельн» – БАТЭ обслужит македонская бригада арбитров во главе с Александаром Ставревым.

Ассистенты: Марьян Кировски, Деян Костадинов. Дополнительные ассистенты: Димитар Мечкаровски, Деян Якимовски. Четвертый судья: Никола Караколев.

Напомним, Ставрев в 2012 году работа на матче БАТЭ – «Бавария» (3:1) в Лиге чемпионов.

Встреча «Кельн» – БАТЭ состоится 2 ноября и начнется в 23.05 по белорусскому времени.

 
 
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Матч группового раунда Лиги Европы «Кельн» – БАТЭ обслужит македонская бригада арбитров во главе с Александаром Ставревым.

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