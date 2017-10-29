«Кельн» – БАТЭ. Матч обслужит македонец Ставрев, при котором борисовчане обыграли «Баварию»

Матч группового раунда Лиги Европы «Кельн» – БАТЭ обслужит македонская бригада арбитров во главе с Александаром Ставревым.

Ассистенты: Марьян Кировски, Деян Костадинов. Дополнительные ассистенты: Димитар Мечкаровски, Деян Якимовски. Четвертый судья: Никола Караколев.

Напомним, Ставрев в 2012 году работа на матче БАТЭ – «Бавария» (3:1) в Лиге чемпионов.

Встреча «Кельн» – БАТЭ состоится 2 ноября и начнется в 23.05 по белорусскому времени.