БАТЭ – «Нафтан». В протоколе отсутствует запись о применении физического воздействия к судье. Но ДК все равно может рассмотреть этот эпизод

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с (1:1).

В ходе игры главный арбитр встречи Евгений Наумов принял ряд решений, которые вызвали негативную реакцию игроков хозяев. Однако в послематчевом протоколе информация о противоправных действиях борисовчан отсутствует.

Несмотря на это, данный эпизод может быть рассмотрен дисциплинарным комитетом АБФФ на основании имеющихся видеоматериалов.

Согласно ст. 59 дисциплинарного кодекса АБФФ, основанием возбуждения дисциплинарного производства и последующего рассмотрения дела являются протоколы футбольных матчей, рапорты официальных лиц матча, письменные заявления или жалобы членов исполкома АБФФ, официальных лиц, членов ассоциации, футболистов, протесты, иные документы либо видеоматериалы, в которых имеются сведения о наличии в действиях физического либо юридического лица признаков состава дисциплинарного нарушения.