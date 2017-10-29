ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ – «Нафтан». В протоколе отсутствует запись о применении физического воздействия к судье. Но ДК все равно может рассмотреть этот эпизод

30.10.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с «Нафтаном» (1:1).

В ходе игры главный арбитр встречи Евгений Наумов принял ряд решений, которые вызвали негативную реакцию игроков хозяев. Однако в послематчевом протоколе информация о противоправных действиях борисовчан отсутствует.

Несмотря на это, данный эпизод может быть рассмотрен дисциплинарным комитетом АБФФ на основании имеющихся видеоматериалов.

Согласно ст. 59 дисциплинарного кодекса АБФФ, основанием возбуждения дисциплинарного производства и последующего рассмотрения дела являются протоколы футбольных матчей, рапорты официальных лиц матча, письменные заявления или жалобы членов исполкома АБФФ, официальных лиц, членов ассоциации, футболистов, протесты, иные документы либо видеоматериалы, в которых имеются сведения о наличии в действиях физического либо юридического лица признаков состава дисциплинарного нарушения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Хващинский: «Не ожидали, что «Нафтан» сможет отобрать очки у БАТЭ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика