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БАТЭ – «Нафтан». В протоколе отсутствует запись о применении физического воздействия к судье. Но ДК все равно может рассмотреть этот эпизод
30.10.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с
В ходе игры главный арбитр встречи Евгений Наумов принял ряд решений, которые вызвали негативную реакцию игроков хозяев. Однако в послематчевом протоколе информация о противоправных действиях борисовчан отсутствует.
Несмотря на это, данный эпизод может быть рассмотрен дисциплинарным комитетом АБФФ на основании имеющихся видеоматериалов.
Согласно ст. 59 дисциплинарного кодекса АБФФ, основанием возбуждения дисциплинарного производства и последующего рассмотрения дела являются протоколы футбольных матчей, рапорты официальных лиц матча, письменные заявления или жалобы членов исполкома АБФФ, официальных лиц, членов ассоциации, футболистов, протесты, иные документы либо видеоматериалы, в которых имеются сведения о наличии в действиях физического либо юридического лица признаков состава дисциплинарного нарушения.
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БАТЭ – «Нафтан». В протоколе отсутствует запись о применении физического воздействия к судье. Но ДК все равно может рассмотреть этот эпизод
В матче 27-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с «Нафтаном» (1:1).
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