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«Динамо» поместило Матерухина и Дюкова в список отказов
30.10.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Александр Матерухин и защитник Роман Дюков помещены в список отказов, сообщает официальный сайт минского
Напомним, согласно статье 39 Правового регламента
В текущем сезоне Матерухин провел 24 матча и отдал 5 результативных передач.
Дюков провел 17 матчей и отдал одну результативную передачу.
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Нападающий Александр Матерухин и защитник Роман Дюков помещены в список отказов, сообщает официальный сайт минского «Динамо».
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