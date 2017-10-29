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«Динамо» поместило Матерухина и Дюкова в список отказов

30.10.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Александр Матерухин и защитник Роман Дюков помещены в список отказов, сообщает официальный сайт минского «Динамо».

Напомним, согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, на протяжении 48 часов может быть выбран другим клубом Лиги.

В текущем сезоне Матерухин провел 24 матча и отдал 5 результативных передач.

 

Дюков провел 17 матчей и отдал одну результативную передачу. 

 

 
 
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Нападающий Александр Матерухин и защитник Роман Дюков помещены в список отказов, сообщает официальный сайт минского «Динамо».

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