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МАЗы выступят в "Дакаре-2018", который станет 40-м по счету

30.10.2017 16:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Три белорусских экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" примут участие в юбилейном, 40-м ралли "Дакар", сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Минского автозавода.

Ралли-рейд стартует 6 января 2018 года и финиширует 20 января. Гонка пройдет по территориям Перу, Боливии и Аргентины. Ожидается, что юбилейный "Дакар" станет самым сложным за последние годы.

МАЗы выступят в "Дакаре-2018", который станет 40-м по счету
© Фото: "МАЗ-СПОРТавто"
Экипаж Вязовича занял пятое место на "Шелковом пути"

"Беларусь на ралли-рейде представит три экипажа на гоночных МАЗах, которые ранее прошли "Дакар" и "Шелковый путь". Боевые машины изменятся незначительно: специалисты дополнительно поработали над двигателями и трансмиссией, из-за которой возникли проблемы на евразийском ралли-рейде", — рассказали в ОАО "МАЗ".

На этот раз изменений белорусской в команде не произойдет – в самом известном ралли планеты примут участие экипажи, которые проехали предыдущий "Дакар", а также "Шелковый путь". Лидер команды, Сергей Вязович, а также Александр Василевский и Алексей Вишневский, поведут гоночные камионы.

Как и прежде, нашим соотечественникам предстоит борьба с грандами ралли рейдов, среди которых экипажи на Iveco, Tatra, Man и Renault, а также команда "КАМАЗ-МАСТЕР". Однако из гонки выбыл один из главных ее участников – голландец Жерар де Рой – он будет участвовать в Africa Eco Race, которая также запланирована на январь.

"Мы полны оптимизма и готовы к спартанским условиям: спортивные грузовики МАЗ можно считать одними из лучших в мире, экипажи обладают большим опытом. Все последние месяцы до "Дакара" посвящены тренировкам", — рассказал Вязович.

Он отметил, что все гонщики будут ехать на результат, страхующих экипажей у нас не будет. Но, естественно, при необходимости, экипажи будут помогать друг другу.

Минувший "Дакар" стал самым успешным в истории выступлений заводчан – Александр Василевский со своим экипажем занял шестое место, при этом все три грузовика благополучно финишировали.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская команда нацеливается на высокий результат, и все оставшееся время перед-ралли-рейдом гонщики посвятят тренировкам.

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