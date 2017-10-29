МИНСК, 30 окт — Sputnik. Три белорусских экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" примут участие в юбилейном, 40-м ралли "Дакар", сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Минского автозавода.

Ралли-рейд стартует 6 января 2018 года и финиширует 20 января. Гонка пройдет по территориям Перу, Боливии и Аргентины. Ожидается, что юбилейный "Дакар" станет самым сложным за последние годы.

"Беларусь на ралли-рейде представит три экипажа на гоночных МАЗах, которые ранее прошли "Дакар" и "Шелковый путь" . Боевые машины изменятся незначительно: специалисты дополнительно поработали над двигателями и трансмиссией, из-за которой возникли проблемы на евразийском ралли-рейде", — рассказали в ОАО "МАЗ".

На этот раз изменений белорусской в команде не произойдет – в самом известном ралли планеты примут участие экипажи, которые проехали предыдущий "Дакар", а также "Шелковый путь". Лидер команды, Сергей Вязович, а также Александр Василевский и Алексей Вишневский, поведут гоночные камионы.

Как и прежде, нашим соотечественникам предстоит борьба с грандами ралли рейдов, среди которых экипажи на Iveco, Tatra, Man и Renault, а также команда "КАМАЗ-МАСТЕР". Однако из гонки выбыл один из главных ее участников – голландец Жерар де Рой – он будет участвовать в Africa Eco Race, которая также запланирована на январь.

"Мы полны оптимизма и готовы к спартанским условиям: спортивные грузовики МАЗ можно считать одними из лучших в мире, экипажи обладают большим опытом. Все последние месяцы до "Дакара" посвящены тренировкам", — рассказал Вязович.

Он отметил, что все гонщики будут ехать на результат, страхующих экипажей у нас не будет. Но, естественно, при необходимости, экипажи будут помогать друг другу.

Минувший "Дакар" стал самым успешным в истории выступлений заводчан – Александр Василевский со своим экипажем занял шестое место, при этом все три грузовика благополучно финишировали.