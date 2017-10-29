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Вратарь минского «Динамо» Энрот вызван в сборную Швеции

30.10.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав сборной Швеции на Кубок Карьяла, который пройдет с 8 по 12 ноября, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Швеции.

В их числе и 11 игроков из КХЛ. Отметим, что приглашение в национальную команду заработал и вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот.

Вратари: Юнас Энрот («Динамо» Мн), Магнус Хелльберг («Куньлунь»), Линус Сёдерстрём (ХВ71). 

Защитники: Симон Бертилссон («Брюнэс»), Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева-Серветт»), Расмус Далин («Фрёлунда»), Эрик Густафссон, Юнас Анелёв (оба — «Авангард»), Магнус Нюгрен («Давос»), Микаэль Викстранд («Фэрьестад»). 

Нападающие: Патрик Селин («Лулео»), Роберт Нильссон, Фредерик Петтерссон (оба — «Цюрих»), Юаким Линдстрём, Пэр Линдхольм, Оскар Мёллер (все — «Шеллефтео»), Деннис Эверберг, Андре Петерссон (оба — «Авангард»), Дик Аксельссон, Юхан Рюно (оба — «Фэрьестад»), Джон Норман («Йокерит»), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»).

 
 
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Стал известен состав сборной Швеции на Кубок Карьяла, который пройдет с 8 по 12 ноября, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Швеции.

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