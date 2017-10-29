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Зыгмантович покинул «Торпедо-БелАЗ»

30.10.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Торпедо-БелАЗ» сообщило о прекращении сотрудничества с Андреем Зыгмантовичем.

Специалист в начале прошлого года пришел в жодинский клуб на должность заместителя директора по спортивным вопросам. В сферу его деятельности входили в первую очередь вопросы развития детско-юношеского футбола и был консультантом тренерского штаба основной команды.

 

 
 
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«Торпедо-БелАЗ» сообщило о прекращении сотрудничества с Андреем Зыгмантовичем.

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