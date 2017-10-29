Зыгмантович покинул «Торпедо-БелАЗ»

сообщило о прекращении сотрудничества с Андреем Зыгмантовичем.

Специалист в начале прошлого года пришел в жодинский клуб на должность заместителя директора по спортивным вопросам. В сферу его деятельности входили в первую очередь вопросы развития детско-юношеского футбола и был консультантом тренерского штаба основной команды.