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Зыгмантович покинул «Торпедо-БелАЗ»
30.10.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Специалист в начале прошлого года пришел в жодинский клуб на должность заместителя директора по спортивным вопросам. В сферу его деятельности входили в первую очередь вопросы развития детско-юношеского футбола и был консультантом тренерского штаба основной команды.
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«Торпедо-БелАЗ» сообщило о прекращении сотрудничества с Андреем Зыгмантовичем.
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