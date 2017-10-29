|
ИГ выпустило плакат с угрозой Роналду
30.10.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Террористическая группировка «Исламское государство» распространила новый плакат на футбольную тематику.
На пропагандистской листовке форвард
Плакат сопровождается подписью: «Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Вы просто ждете. И мы ждем».
Ранее ИГ
Также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Террористическая группировка «Исламское государство» распространила новый плакат на футбольную тематику.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии