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Минское "Динамо" включило Матерухина и Дюкова в список отказов

30.10.2017 17:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Хоккеисты "Динамо-Минск" Александр Матерухин и Роман Дюков помещены в список отказов, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного хоккейного клуба.

"Нападающий Александр Матерухин и защитник Роман Дюков помещены в список отказов", — говорится в сообщении.

Минское "Динамо" включило Матерухина и Дюкова в список отказов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Собеседники агентства пояснили, что "отказников" в течение 48 часов может пригласить к себе любой другой клуб КХЛ. Если же этого не произойдет, то руководство "зубров" имеет право уменьшить зарплату хоккеистам.

Подробности данного решение тренерского штаба "Динамо" не раскрываются. Но статистика игроков в нынешнем сезоне КХЛ не в их пользу. Так, 36-летний Матерухин провел за "бело-синих" 24 матча, в которых отдал пять голевых передач, однако не смог забить ни одной шайбы. Дюков в 17 матчах набрал одно очко по системе "гол плюс пас" (0+1). Показатель полезности у обоих — -2.

В среду, 31 октября, минчане принимают дома московский "Спартак". В таблице Западной конференции "зубры" после 27 матчей занимают десятое место (33 балла). От восьмой позиции, гарантирующей выход в плей-офф, подопечных Горди Дуайера отделяют пять очков.

 
Теги: Минск
 
 
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Игроки на протяжении 48 часов могут быть выбраны другим клубом КХЛ.

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