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Олег Чикун: «Наумов ошибочно определил игру рукой Гайдучика. Это грубая ошибка»

30.10.2017 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель судейского комитета АБФФ Олег Чикун разобрал нашумевший эпизод с назначенным пенальти в ворота БАТЭ в игре с «Нафтаном» (1:1).

В эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота борисовчан судья решил, что мяч угодил в руку защитнику борисовчан Виталию Гайдучику.

«Первоначально рука защитника БАТЭ находится в неестественном положении. Однако при ударе соперника он акцентировано прячет эту руку за спину, выставляя вперед плечо. Вот именно как раз это движение руки назад и видит арбитр. В то же время не видя отчетливо, куда попал мяч. И ошибочно определяет игру рукой. Естественно, это грубая ошибка. В данном случает арбитру выставлена неудовлетворительная оценка, которая будет учтена при аттестации за сезон», – сказал Чикун в эфире проекта «Судите с нами» на АБФФ-ТВ».

Матч обслуживала судейская бригада Евгения Наумова.

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Сомнительный пенальти в ворота БАТЭ, который может решить все

 
 
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Председатель судейского комитета АБФФ Олег Чикун разобрал нашумевший эпизод с назначенным пенальти в ворота БАТЭ в игре с «Нафтаном» (1:1).

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