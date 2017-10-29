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Апелляционный комитет АБФФ 9 ноября рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко»
30.10.2017 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба
В чемпионате страны в это время будет международная пауза, а до финиша останется два тура.
В состав Апелляционного комитета входят четыре человека. Это адвокаты Александр Назаров (председатель) и Евгений Малиновский, а также предприниматель Андрей Балабин и телекомментатор
Ранее в их компании был и футбольный специалист Андрей Лаврик, но после того как он был назначен спортивным директором минского
Добавим, что ранее журналист Егор Колесник и репортер «Беларусь 5»
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Заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 9 ноября.
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