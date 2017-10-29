Апелляционный комитет АБФФ 9 ноября рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко»

Заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба по «делу Веремко», состоится 9 ноября.

В чемпионате страны в это время будет международная пауза, а до финиша останется два тура.

В состав Апелляционного комитета входят четыре человека. Это адвокаты Александр Назаров (председатель) и Евгений Малиновский, а также предприниматель Андрей Балабин и телекомментатор .

Ранее в их компании был и футбольный специалист Андрей Лаврик, но после того как он был назначен спортивным директором минского , его членство в комитете приостановлено.

Добавим, что ранее журналист Егор Колесник и репортер «Беларусь 5» сообщали о том, что БАТЭ вернут три очка. Вероятность такого решения приравнивается к 100 процентам.