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Чикун о падении Милуновича в штрафной «Нафтана»: «Игрок подгибает ноги и падает по собственной инициативе. Нарушения нет»

30.10.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель судейского комитета АБФФ Олег Чикун разобрал эпизод с падением защитника БАТЭ Неманьи Милуновича в штрафной «Нафтана» в матче чемпионата Беларуси, после чего арбитр не поставил пенальти.

«В замедленном повторе хорошо видно, что игрок «Нафтана», пытаясь вынести мяч, ошибается и лишь слегка его задевает. Но при этом даже не касается игрока БАТЭ. Игрок борисовчан подгибает ноги и падает по собственной инициативе. Нарушений правил в данном случае нет. Арбитр поступил абсолютно верно», – сказал Чикун в эфире программы «Судите с нами» в эфире АБФФ-ТВ.

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Председатель судейского комитета АБФФ Олег Чикун разобрал эпизод с падением защитника БАТЭ Неманьи Милуновича в штрафной «Нафтана» в матче чемпионата Беларуси,...

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