Татьяна Гуцу: «Телевидению и прессе нужен скандал, но я рассказала об изнасиловании не ради пиара или денег»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу сообщила, что ее удивила реакция СМИ на ее слова о том, что шестикратный победитель Игр белорус Виталий Щербо изнасиловал ее в 1991 году.

«Хотела бы поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня на протяжении этого времени. Это по-настоящему трудно. Во время своей карьеры я давала много интервью, но все они были связаны с моими спортивными достижениями, а не с личными чувствами.

За последние несколько недель ко мне часто обращались с просьбой дать интервью или прийти на ток-шоу. Как наивно думать, что СМИ хотят знать о чувствах людей. Им нужен скандал, развлечение в виде человеческой трагедии, шоу-гротеск.

Теперь я закончила со всем этим. Очень жаль, что я не получила помощи от телевидения и прессы. Нужно все делать самостоятельно.

У меня было эмоциональное потрясение, я поделилась своим личным опытом. Несмотря на недружелюбные комментарии о том, что я делаю все это за деньги или ради пиара... Я должна разочаровать их – это не так.

Я сделала это, чтобы освободиться от плохих воспоминаний, которые причиняли мне боль долгие годы. Теперь я свободна и прощаю всех, кто мне навредил. Я готова к новой главе своей жизни.

P. S. Я удивлена, что господин Аркаев, который едва знает меня лично, может давать какие-то комментарии о моем характере на национальном телевидении. Ему следовало бы позаботиться о комментариях своего бывшего ученика.

Кроме того, как Андрей Малахов может обсуждать в студии мою историю, когда там не было никого, кто бы представлял мою сторону? Более того, он пригласил моего бывшего мужа, чтобы тот поделился мнением обо мне, зная, что он психически нестабилен и проходит лечение. Это шоу было обречено с самого начала.

Хочу выразить особую благодарность девушкам, которых вдохновила моя история, я вас слышу», – написала Гуцу.

Виталия Щербо обвиняют в изнасиловании. Только факты