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Директор по развитию БАТЭ Дмитраница может перейти на работу в брестское «Динамо»

30.10.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор по развитию БАТЭ Леонид Дмитраница может покинуть борисовский клуб.

По сведениям «Прессбола», 58-летний функционер может перейти на работу в брестское «Динамо». Напомним, аналогичную должность в брестском клубе занимает Виктор Радьков.

До БАТЭ Дмитраница работал генеральным директором ассоциации «Белорусская федерация футбола» (2003-2011) и председателем ФК «Неман» (2011-2014).

 
 
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Директор по развитию БАТЭ Леонид Дмитраница может покинуть борисовский клуб.

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