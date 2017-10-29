|
Директор по развитию БАТЭ Дмитраница может перейти на работу в брестское «Динамо»
30.10.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор по развитию БАТЭ Леонид Дмитраница может покинуть борисовский клуб.
По сведениям «Прессбола», 58-летний функционер может перейти на работу в брестское «Динамо». Напомним, аналогичную должность в брестском клубе занимает Виктор Радьков.
До БАТЭ Дмитраница работал генеральным директором ассоциации «Белорусская федерация футбола» (2003-2011) и председателем ФК «Неман» (2011-2014).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор по развитию БАТЭ Леонид Дмитраница может покинуть борисовский клуб.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии