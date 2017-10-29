Игорь Никитин: «Обмен Плэтта? Он выйдет в следующей игре. Нам нужны все игроки команды»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мыслями после победы над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра, отдали много сил. Прилично удалялись, что отнимало много энергии, сбивало ритм. Ребята проявили характер, вырвали концовку, за счёт этого победили.

– Омск для вам не чужой город, тепло приветствовали болельщики. Какие эмоции?

– Мне всегда приятно приезжать в Омск, где я провел девять лет, лучших в своей игровой карьере, здесь отличная атмосфера.

– Не планируете обмен Джеффа Плэтта? Он не играл с 5 октября.

– Он выйдет в следующей игре. Нам нужны все игроки из нашей команды, – заявил Никитин.