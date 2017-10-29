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Игорь Никитин: «Обмен Плэтта? Он выйдет в следующей игре. Нам нужны все игроки команды»

30.10.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мыслями после победы над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра, отдали много сил. Прилично удалялись, что отнимало много энергии, сбивало ритм. Ребята проявили характер, вырвали концовку, за счёт этого победили.

– Омск для вам не чужой город, тепло приветствовали болельщики. Какие эмоции?

– Мне всегда приятно приезжать в Омск, где я провел девять лет, лучших в своей игровой карьере, здесь отличная атмосфера.

– Не планируете обмен Джеффа Плэтта? Он не играл с 5 октября.

– Он выйдет в следующей игре. Нам нужны все игроки из нашей команды, – заявил Никитин.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мыслями после победы над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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