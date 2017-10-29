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Сербия уволила Муслина с поста главного тренера. Он c Гуренко вывел команду на ЧМ-2018
30.10.2017 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин покидает свой пост.
Футбольный союз Сербии принял решение расторгнуть контракт с 64-летним специалистом.
Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной стал Младен Крстаич.
43-летний Крстаич, выступавший за «Партизан», «Вердер», «Шальке», а также сборные Югославии и Сербии, будет руководить сербами в ноябрьских товарищеских матчах с Китаем и Кореей.
Отметим, что в штаб Муслина входил главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко.
Гуренко отказался комментировать новость об увольнении Муслина
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Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин покидает свой пост.
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