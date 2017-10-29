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«Беларусь 5» покажет в прямом эфире финал Кубка федерации Беларусь – США
30.10.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканал «Беларусь 5» покажет в прямой трансляции поединки финального матча Кубка федерации между сборными Беларуси и США.
Об этом сообщил журналист Сергей Мацкевич в эфире программы «Спорт центр».
Финал пройдет 11 и 12 ноября на корте столичной «Чижовка-Арены». В первый соревновательный день пройдут две игры в одиночном разряде, во второй – две одиночные и одна парная встреча
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Телеканал «Беларусь 5» покажет в прямой трансляции поединки финального матча Кубка федерации между сборными Беларуси и США.
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