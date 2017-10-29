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Филип Младенович: «Вернуться в БАТЭ зимой? Если все получится – конечно»
30.10.2017 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-игрок БАТЭ Филип Младенович, в данный момент выступающий за бельгийский «Стандард», в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что хотел бы вернуться в Борисов.
– Хотел бы вернуться в БАТЭ зимой?
– Если все получится – конечно. Буду очень рад снова оказаться в БАТЭ, если представится хороший случай. Но, может, у меня появятся какие-то другие варианты. Пока о чем-то говорить рано. Для БАТЭ сейчас важнее стать чемпионом, пройти дальше в еврокубках. А потом уже будет время подумать обо мне, – сказал Младенович.
Напомним, в июле сообщалось о том, что Младенович мог вернуться в БАТЭ. Однако переход футболиста не состоялся. Скорее всего, это произошло из-за того, что борисовчане не прошли в групповой раунд Лиги чемпионов.
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Экс-игрок БАТЭ Филип Младенович, в данный момент выступающий за бельгийский «Стандард», в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что...
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