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Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил ВЭФ, «Химки» одолели «Астану»

30.10.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет латвийский ВЭФ, подмосковные «Химки» дома сыграют с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

БК Химки – Астана 72:71 (26:17, 12:19, 11:13, 23:22)
Дата проведения
30 октября, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

ЦСКА Москва – ВЭФ 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16)
Дата проведения
30 октября, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 4-0, «Зенит» – 3-1, «Химки» – 3-0, УНИКС – 3-0, «Локомотив-Кубань» – 2-1, «Автодор» – 2-1, «Цмоки-Минск» – 2-2, «Парма» – 1-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-2, «Калев» – 0-4, «Астана» – 0-3, ВЭФ – 0-3.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет латвийский ВЭФ, подмосковные «Химки» дома сыграют с казахстанской «Астаной».

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