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Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил ВЭФ, «Химки» одолели «Астану»
30.10.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет латвийский ВЭФ, подмосковные «Химки» дома сыграют с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 4-0, «Зенит» – 3-1, «Химки» – 3-0, УНИКС – 3-0, «Локомотив-Кубань» – 2-1, «Автодор» – 2-1, «Цмоки-Минск» – 2-2, «Парма» – 1-3, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-2, «Калев» – 0-4, «Астана» – 0-3, ВЭФ – 0-3.
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В понедельник в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет латвийский ВЭФ, подмосковные «Химки» дома сыграют с казахстанской «Астаной».
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