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«Динамо» Минск – «Слуцк». Матч пройдет на стадионе по ул. Маяковского
30.10.2017 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 28 тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Слуцком» пройдет на стадионе футбольного клуба «Минск» по улице Маяковского 127/3.
Игра состоится 5 ноября и начнется в 14.00.
Информация о продаже билетов на матч будет объявлена дополнительно. Владельцы клубных карт проходят на матч бесплатно и размещаются на секторе №2, 4 – 8 ряд.
Матч дублирующих составов «Динамо-Минск» – «Слуцк» состоится в субботу, 4 ноября, на поле СОК «Веста» (Минская обл., Дзержинский р-н). Начало матча 13:00», – говорится в сообщении «Динамо».
Ранее команда проводила свои матчи на стадионе «Трактор».
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Матч 28 тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Слуцком» пройдет на стадионе футбольного клуба «Минск» по улице Маяковского 127/3.
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