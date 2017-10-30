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Александр Глеб дебютировал на «Матч ТВ» в качестве эксперта

30.10.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб был приглашен в программу «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

Футболист присутствовал в эфире в качестве эксперта.

Ранее сообщалось о том, что Глеб может полноценно стать сотрудником российского спортивного канала.

В настоящее время футболист является свободным агентом и находится без клуба.  

ФОТО

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб был приглашен в программу «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

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