Александр Глеб дебютировал на «Матч ТВ» в качестве эксперта

Белорусский полузащитник Александр Глеб был приглашен в программу «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

Футболист присутствовал в эфире в качестве эксперта.

Ранее сообщалось о том, что Глеб может полноценно стать сотрудником российского спортивного канала.

В настоящее время футболист является свободным агентом и находится без клуба.

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