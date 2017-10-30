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Александр Глеб дебютировал на «Матч ТВ» в качестве эксперта
30.10.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб был приглашен в программу «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».
Футболист присутствовал в эфире в качестве эксперта.
Ранее
В настоящее время футболист является свободным агентом и находится без клуба.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб был приглашен в программу «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».
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