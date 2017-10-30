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НБА. «Бостон» – «Сан-Антонио», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В Бостоне сойдутся ведущие команды своих конференций «Селтикс» и «Сан-Антонио».
«Клипперс» примут «Голден Стэйт», который накануне потерпел домашнее поражение.
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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