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НБА. «Бостон» – «Сан-Антонио», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи

30.10.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В Бостоне сойдутся ведущие команды своих конференций «Селтикс» и «Сан-Антонио».

«Клипперс» примут «Голден Стэйт», который накануне потерпел домашнее поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Миннесота 122:125 OT (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)
Дата проведения
31 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Сан-Антонио 108:94 (30:26, 24:23, 26:18, 28:27)
Дата проведения
31 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Денвер 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)
Дата проведения
31 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Филадельфия 107:115 (27:37, 29:21, 24:34, 27:23)
Дата проведения
31 октября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Шарлотт 99:104 (31:31, 26:20, 25:22, 17:31)
Дата проведения
31 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Орландо 99:115 (24:33, 40:27, 20:27, 15:28)
Дата проведения
31 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Даллас 100:84 (4 четверть)
Дата проведения
31 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Портленд – Торонто 35:54 (2 четверть)
Дата проведения
31 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Голден Стэйт 28:34 (1 четверть)
Дата проведения
31 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

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