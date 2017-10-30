ФИФА планирует создать новый турнир

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о создании нового турнира, который призван будет заменить собой товарищеские матчи, сообщает estadao.com .



© REUTERS/ Vasily Fedosenko Белорусы попали в самый слабый дивизион Лиги наций

Новый турнир, по информации СМИ, будет носить название Мировая лига. Футбольное первенство будет иметь схожесть с Лигой наций УЕФА, первый розыгрыш которой пройдет в будущем сезоне . Отмечается, что создание нового турнира на Европейском континенте вызвало негодование в других конфедерациях, в частности недовольны федерации Аргентины и Бразилии, так как сильным сборным не из Старого Света теперь будет сложнее найти достойных соперников для товарищеских матчей.

Издание отмечает, что на прошлой неделе в Индии главы шести футбольных конфедераций встретились, чтобы обсудить новый турнир, который, вероятно, будет учрежден в 2019 году.

Изучается возможность проведения матчей Мировой лиги круглый год. Участие в турнире будут принимать команды с разных континентов, сборные будут разделены на первый, второй и третий дивизионы.

В Лиге наций примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. В каждом дивизионе будет по четыре группы. Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне. Сборная Беларуси сыграет в четвертом дивизионе.