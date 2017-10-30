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ФИФА планирует создать новый турнир
30.10.2017 23:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о создании нового турнира, который призван будет заменить собой товарищеские матчи, сообщает
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Новый турнир, по информации СМИ, будет носить название Мировая лига. Футбольное первенство будет иметь схожесть с Лигой наций УЕФА,
Издание отмечает, что на прошлой неделе в Индии главы шести футбольных конфедераций встретились, чтобы обсудить новый турнир, который, вероятно, будет учрежден в 2019 году.
Изучается возможность проведения матчей Мировой лиги круглый год. Участие в турнире будут принимать команды с разных континентов, сборные будут разделены на первый, второй и третий дивизионы.
В Лиге наций примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. В каждом дивизионе будет по четыре группы. Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне. Сборная Беларуси сыграет в четвертом дивизионе.
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Турнир будет проходить в течение всего года, страны будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА.
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