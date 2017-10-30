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Руководство «Ахмата» приняло отставку Кононова

31.10.2017 01:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил уход Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

«После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята.

Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки – неотъемлемая часть футбола.

Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьется много впечатляющих побед!

Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов», – написал Даудов в инстаграме.

 
 
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Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил уход Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

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