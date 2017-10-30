Филип Младенович: «На «Шахтер» сейчас оказывается давление. Надеюсь, что при нем Солигорск играть не умеет»

Бывший защитник БАТЭ Филип Младенович поделился мнением о «деле Веремко», после которого борисовчанам засчитали техническое поражение в матче со «Слуцком».

– Слышал про историю с Веремко?

– Милун рассказывал. Но пока на сто процентов нельзя сказать, что у БАТЭ заберут три очка. Если все же отнимут, это будет глупость. Почему БАТЭ хотят лишить очков, просто не понятно. Причина – деньги, просроченный платеж. Пффф... Это не может быть хорошим основанием. Ну, если в федерации есть такое правило... Это вопрос не ко мне. Если решение не отменят, у «Шахтера» будет на четыре очка больше. Посмотрим. Все возможно. Но в таком случае БАТЭ придется тяжело. От клуба ничего не будет зависеть. Нужно, чтобы проиграли «Шахтер» и «Динамо».

– И все-таки: БАТЭ, на твой взгляд, сумеет взять золото?

– Я верю в это. На «Шахтер» сейчас оказывается давление. Надеюсь, что при нем Солигорск играть не умеет, – сказал Младенович.