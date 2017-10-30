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Алексей Сучков: «Может случиться так, что «Нафтан» будет ближе ко второй лиге, нежели к высшей»

31.10.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан «Нафтана» Алексей Сучков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал вылет команды в первую лигу.

– «Нафтан» вылетел – что дальше? Есть мнение, что отправиться в первую лигу для клуба иногда бывает полезно.

– В какой-то степени во втором дивизионе, может, и будет проще – казалось бы, не так много расходов. Но, если ставить цель сразу же вернуться в элиту, денег нужно не меньше, чем в «вышке». А может, и больше – чтобы пригласить футболистов, соответствующих уровню претендента на повышение в классе.

Первая лига – не такой простой турнир, как о нем можно было подумать. Та же «Белшина» в текущем сезоне это наглядно продемонстрировала. Все зависит от того, как к клубу после вылета будет относиться руководство города и завода, повернется ли оно к «Нафтану» лицом. Не знаю, возможно, уже повернулось. Если нет, может случиться так, что клуб будет ближе ко второй лиге, нежели к высшей.

Что касается лично меня, то пойду учиться на тренерские курсы, если примут. Буду поступать на соискание категории «В». Ну и в дальнейшем соответственно хочу попробовать себя на тренерском поприще. Впрочем, пока не буду загадывать.

– Значит ли это, что ваша карьера подходит к концу?

– Не говорил бы так однозначно. Если меня будут рады видеть в каком-нибудь клубе, разумеется, рассмотрю предложение. Еще год можно поиграть. Чувствую, что еще могу, – сказал Сучков.

 
 
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Капитан «Нафтана» Алексей Сучков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу прокомментировал вылет команды в первую лигу.

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