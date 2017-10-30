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Матчи 28-го тура первой лиги в среднем посетили 239 зрителей. Это второй худший результат сезона
31.10.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матчи 28-го тура первой лиги в среднем посетили 239 зрителей. Это второй худший результат сезона. Напомним, в 27-м туре был установлен антирекорд сезона по посещаемости.
Средняя посещаемость сезона составляет 427 зрителей на игре.
В 28-м туре наибольшее количество зрителей собрал матч «Слоним» – «Белшина» (510).
Худшая посещаемость тура зафиксирована на игре «Энергетик-БГУ» – «Волна» (70).
В таблице посещаемости лидируют «Соним-2017» (889), «Белшина» (754) и «Орша» (607).
Худшая посещаемость у «Энергетика-БГУ» (191), «Лиды» (239) и «Луча» (269).
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Матчи 28-го тура первой лиги в среднем посетили 239 зрителей.
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