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Лига чемпионов. ЦСКА в гостях у «Базеля», «Рома» против «Челси»
31.10.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» сыграет с «Челси», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Спортинга».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» сыграет с «Челси», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Спортинга».
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