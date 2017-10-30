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Лига чемпионов. ЦСКА в гостях у «Базеля», «Рома» против «Челси»

31.10.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» сыграет с «Челси», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Спортинга». 

Лига чемпионов

4-й тур

Группа A

Базель Швейцария – ЦСКА Россия
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед Англия – Бенфика Португалия
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

Группа B

ПСЖ Франция – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Селтик Шотландия – Бавария Германия
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Атлетико Испания – Карабах Азербайджан
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Рома Италия – Челси Англия
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа D

Спортинг Португалия – Ювентус Италия
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика
Олимпиакос Греция – Барселона Испания
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

 

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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Карабах», «Рома» сыграет с «Челси», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Спортинга».

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