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«Легия» – «Арка». Кривец не попал в заявку на матч, хотя был здоров

31.10.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник «Арки» Сергей Кривец не попал в заявку на матч 14-го тура чемпионата Польши против «Легии» (0:2).

Отметим, в чемпионате Польши Кривец последний матч провел 14 октября, когда вышел на замену на 73-й минуте матча. 25 октября Кривец отметился голевой передачей в Кубке Польши.

Всего в чемпионате Польши Кривец принял участие только в 3 встречах, трижды выходя на замену в концовках встреч.

Подробная статистика 31-летнего полузащитника здесь.

 
 
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Белорусский полузащитник «Арки» Сергей Кривец не попал в заявку на матч 14-го тура чемпионата Польши против «Легии» (0:2).

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