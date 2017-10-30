«Легия» – «Арка». Кривец не попал в заявку на матч, хотя был здоров

Белорусский полузащитник «Арки» Сергей Кривец не попал в заявку на матч 14-го тура чемпионата Польши против «Легии» (0:2).

Отметим, в чемпионате Польши Кривец последний матч провел 14 октября, когда вышел на замену на 73-й минуте матча. 25 октября Кривец отметился голевой передачей в Кубке Польши.

Всего в чемпионате Польши Кривец принял участие только в 3 встречах, трижды выходя на замену в концовках встреч.

Подробная статистика 31-летнего полузащитника здесь .