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«Энергетик-БГУ» – «Волна». Матч посетили 70 человек
31.10.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 28-го тура первой лиги «Энергетик-БГУ» – «Волна» (1:1) посетили 70 человек.
Отметим, что худшая посещаемость сезона зафиксирована в 3-м туре на игре «Смолевичи-СТИ» – «Локомотив» (50 человек). В 13-м тур матч «Локомотив» – «Сморгонь» посетили 70 зрителей.
Напомним, средняя посещаемость сезона в первой лиге составляет 427 болельщиков на матче.
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Матч 28-го тура первой лиги «Энергетик-БГУ» – «Волна» (1:1) посетили 70 человек.
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