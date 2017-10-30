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«Энергетик-БГУ» – «Волна». Матч посетили 70 человек

31.10.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 28-го тура первой лиги «Энергетик-БГУ» – «Волна» (1:1) посетили 70 человек.

Отметим, что худшая посещаемость сезона зафиксирована в 3-м туре на игре «Смолевичи-СТИ» – «Локомотив» (50 человек). В 13-м тур матч «Локомотив» – «Сморгонь» посетили 70 зрителей.

Напомним, средняя посещаемость сезона в первой лиге составляет 427 болельщиков на матче.

Матчи 28-го тура первой лиги в среднем посетили 239 зрителей. Это второй худший результат сезона

 
 
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Матч 28-го тура первой лиги «Энергетик-БГУ» – «Волна» (1:1) посетили 70 человек.

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