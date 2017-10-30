Замминистра спорта Барауля: «Надеемся, в Пхенчхане Долидович, по крайней мере, за восьмерку поборется»

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля рассказал о медальных планах на Олимпиаду в Пхенчхане.

— В Сочи белорусы подняли планку на невиданную высоту – завоевали шесть наград, или столько же, сколько на всех предшествующих зимних Играх, вместе взятых. А какая задача перед ними ставится сейчас?

— Олимпиада в Сочи – это, безусловно, очень яркая страница в истории белорусского спорта. Повторить ее будет непросто, хотя стремиться к этому будем. Рассмотрев текущую ситуацию в каждом виде, потенциал имеющихся спортсменов, федерации взяли на себя определенные обязательства. Уже по традиции главные надежды мы связываем с представителями биатлона и фристайла, где у нас есть спортсмены мирового уровня. У стреляющих лыжников это, безусловно, Дарья Домрачева и Надежда Скардино, в лыжной акробатике – Антон Кушнир, Алла Цупер, Максим Густик, а также заметно прибавившие Станислав Гладченко, Александра Романовская, Анна Гуськова. Отрадно, что и у конькобежцев наблюдается положительная динамика результатов. На последнем чемпионате мира на отдельных дистанциях в теперь уже олимпийской дисциплине – масстарте — Виталий Михайлов остановился в шаге от пьедестала, а Марина Зуева была шестой, что также вселяет надежду или, скажем так, держит интригу.

Шапкозакидательское настроение здесь неприемлемо. Мы прекрасно понимаем, что Олимпиада – это особые соревнования: кто сможет в конкретный день и час справиться с волнением и выдать максимум, тот и поднимется на пьедестал.

В лыжных гонках в Сочи высокий результат показал Сергей Долидович. Надеемся, и в Пхенчхане он, по крайней мере, за восьмерку поборется. В межсезонье у него было некоторое недопонимание с федерацией лыжных гонок, но в итоге был найден компромисс. Сергею оказывается всяческая поддержка со стороны РЦОП, национальной команды и той же федерации. Решены все его вопросы, связанные с календарем, обеспечением инвентарем и экипировкой и заработной платой. Это уникальный спортсмен, желание и рвение которого может служить примером для молодежи. В настоящий момент он находится на учебно-тренировочном сборе в финском Вуокатти, где готовится к предстоящим отборочным стартам.

В других видах наши амбиции поскромнее, но и их представители нацеливаются показать свой максимум. Главное, чтобы по окончании соревнований и спортсмены, и тренеры могли с чистой совестью сказать: сделали все, что могли. А вообще я верю в позитивный исход. У нас все для этого есть. И свои медали мы возьмем, – сказал Барауля.