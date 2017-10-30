Федоренков о новом тренерском штабе сборной: «С трудом воображаю себе работу Захарова в тандеме с Пушковым»

Обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением об изменениях в тренерском штабе сборной Беларуси.

«Новичков трое, и это самое примечательное. Впрочем, в случае с Андреем Кудиным все тривиально — наставник вратарей минского «Динамо» будет работать в сборной по профилю. Неудивительно, если учесть не раз уже звучавшее признание Мезина, что его тренерская наметка шире единственно тренера голкиперов.

А вот дальше нас ожидает куда более яркое «интересно», доказывающее, что с нашим хоккеем не соскучишься. Еще двумя ассистентами Льюиса во Франции станут Сергей Пушков и Михаил Захаров. Внешне все как будто максимально логично — это наставники финалистов минувшего национального чемпионата. И все же усматривается несколько пикантных моментов.

Первый и главный — Захаров не главный, извините за легкую тавтологию. Ну вот никак Михаил Михайлович не стыкуется в моем представлении с ассистентской ролью исполнителя на подхвате, а не законодателя в президиуме. Уже больше десятка лет не стыкуется — собственно, с тех самых пор в начале 2000-х, как он и исполнял эту роль в сборной. Далее весьма занимательна и смена подчиненности. В двух национальных командах (Беларуси и Украины), у руля которых главкому «Юности» довелось побыть главным на старте нынешнего десятилетия, Дэйв Льюис как раз исполнял роль помощника при Захарове. Теперь, выходит, наоборот. Не то чтобы совсем не представляю себе возможности такой метаморфозы — скорее сомневаюсь в гладкости процесса по ее итогам.

Признаться, с трудом воображаю себе и работу Захарова в тандеме с Пушковым за рамками рукопожатий на послематчевых пресс-конференциях. Ну разные это тренеры при взгляде со стороны, и все тут! И методически, и эмоционально. И хорошо если эта разность приведет к взаимодополнению. Лишь бы не к конфликтам», – написал Федоренков.