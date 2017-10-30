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БАТЭ подаст регрессный иск на болельщика, выбежавшего на поле в матче с «Арсеналом», чтобы взыскать с нарушителя 5 тысяч евро

31.10.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ принял решение подать регрессный иск на болельщика, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы против «Арсенала», чтобы взыскать 5 тысяч евро.

Напомним, во время матча групповой стадии Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», состоявшегося 28 сентября, на поле «Борисов-Арены» выбежал болельщик. За это БАТЭ был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций в размере 5000 евро. Штраф был уплачен клубом в полном объеме.

Сообщается, что возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность.

БАТЭ хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка.

 
 
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БАТЭ принял решение подать регрессный иск на болельщика, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы против «Арсенала», чтобы взыскать 5 тысяч евро.

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