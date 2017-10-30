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Дмитрий Хлебас: «Если БАТЭ вернут очки, то пусть так и будет. Не вернут – тем лучше для нас»

31.10.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Хлебас поделился мнением о том, что БАТЭ могут вернуть 3 очка.

— Ходят слухи, что БАТЭ могут вернуть три очка, которые были сняты с борисовчан за несвоевременную оплату штрафа голкипером команды Сергеем Веремко. Ваше отношение к этому?

— Не думаю об этом, потому что не особо интересуюсь. Как решат, так и решат.

— Но решение может оказать серьезное влияние на борьбу за чемпионство, в которой участвует в том числе и минское «Динамо»…

— Да, это важно. Но мы не можем повлиять на вердикт АБФФ. Если вернут, то пусть так и будет. Не вернут – тем лучше для нас, – сказал Хлебас.

Ранее сообщалось, что апелляционный комитет АБФФ 9 ноября рассмотрит жалобу БАТЭ по «делу Веремко».

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Хлебас поделился мнением о том, что БАТЭ могут вернуть 3 очка.

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