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Дмитрий Хлебас: «Если БАТЭ вернут очки, то пусть так и будет. Не вернут – тем лучше для нас»
31.10.2017 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Хлебас поделился мнением о том, что БАТЭ могут вернуть 3 очка.
— Ходят слухи, что БАТЭ могут вернуть три очка, которые были сняты с борисовчан за несвоевременную оплату штрафа голкипером команды Сергеем Веремко. Ваше отношение к этому?
— Не думаю об этом, потому что не особо интересуюсь. Как решат, так и решат.
— Но решение может оказать серьезное влияние на борьбу за чемпионство, в которой участвует в том числе и минское «Динамо»…
— Да, это важно. Но мы не можем повлиять на вердикт АБФФ. Если вернут, то пусть так и будет. Не вернут – тем лучше для нас, – сказал Хлебас.
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Хлебас поделился мнением о том, что БАТЭ могут вернуть 3 очка.
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