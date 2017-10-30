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Президент «Черноморца» урезал премиальные за победу над киевским «Динамо», полученные от «Шахтера»

31.10.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб повторно встретился с президентом одесского клуба Леонидом Климовым, чтобы решить вопрос касательно своего будущего, сообщает Sport Arena.

Также белорусский специалист попытался отстоять для команды премиальные за победу над киевлянами, которые клуб получил от «Шахтера». Но тренеру ответили, что премиальные пойдут в основном на другие цели, а футболисты получат лишь часть денег.

Дулуб не получил новых и желаемых ответов, что уже фактически без сомнений приведет к его уходу из «Черноморца» в зимний перерыв.

Ранее сообщалось, что Дулуб может покинуть «Черноморец» из-за несогласия с увольнением Александра Грановского и неблагоприятной атмосферы в клубе.

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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб повторно встретился с президентом одесского клуба Леонидом Климовым, чтобы решить вопрос касательно своего будущего,...

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