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Олимпиада-2018: белорусы ничего не будут мыть в Пхенчхане
31.10.2017 12:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Белорусские спортсмены не будут самостоятельно приводить в порядок свои номера в Олимпийской деревне, как это было перед Играми-2016 в Рио-де-Жанейро, заявил начальник отдела международных отношений Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь, заместитель шефа миссии белорусской команды на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Василий Юрчик.
© AP/ Lee Jin-man
Накануне летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
"Если кто-то протер что-то в своем номере, в этом ничего страшного нет. В Пхенчхане все будет хорошо, мы там были и мыть там ничего не надо", — сказал на пресс-коференции в Минске во вторник Юрчик.
Он рассказал, что в феврале этого года представители официальных делегаций посетили все объекты — они уже готовы принять соревнования. Юрчик отметил, что организаторы прикладывают максимум усилий, чтобы провести Игры на высоком уровне.
"Хочу сказать, что Игры в Сочи были лучшими, на мой взгляд. Дай бог, чтобы Корея постаралась, и спортсмены, и тренеры были довольны и получили возможность показать свои лучшие результаты", — сказал Юрчик.
Первая группа белорусской делегации отправится в Пхенчахан 27 января. 1 февраля, по словам Юрчика, будет открыта Олимпийская деревня. До старта Игр у спортсменов будет возможность провести подготовку непосредственно на объектах. Открытие Игр пройдет 9 февраля.
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На предыдущих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсменам пришлось столкнуться с неблагоустроенностью номеров.
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