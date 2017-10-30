Олимпиада-2018: белорусы ничего не будут мыть в Пхенчхане

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Белорусские спортсмены не будут самостоятельно приводить в порядок свои номера в Олимпийской деревне, как это было перед Играми-2016 в Рио-де-Жанейро, заявил начальник отдела международных отношений Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь, заместитель шефа миссии белорусской команды на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Василий Юрчик.

Накануне летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро разгорелся скандал с неготовностью Олимпийской деревни принять официальные делегации. Так, с проблемами столкнулись и белорусские атлеты. В частности, в некоторых номерах отсутствовала горячая вода , не работала система канализации, само жилье нуждалось в тщательной уборке. Порядок наводили сами спортсмены.

"Если кто-то протер что-то в своем номере, в этом ничего страшного нет. В Пхенчхане все будет хорошо, мы там были и мыть там ничего не надо", — сказал на пресс-коференции в Минске во вторник Юрчик.

Он рассказал, что в феврале этого года представители официальных делегаций посетили все объекты — они уже готовы принять соревнования. Юрчик отметил, что организаторы прикладывают максимум усилий, чтобы провести Игры на высоком уровне.

"Хочу сказать, что Игры в Сочи были лучшими, на мой взгляд. Дай бог, чтобы Корея постаралась, и спортсмены, и тренеры были довольны и получили возможность показать свои лучшие результаты", — сказал Юрчик.

Первая группа белорусской делегации отправится в Пхенчахан 27 января. 1 февраля, по словам Юрчика, будет открыта Олимпийская деревня. До старта Игр у спортсменов будет возможность провести подготовку непосредственно на объектах. Открытие Игр пройдет 9 февраля.