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Замминистра спорта Барауля о ядерных экспериментах в КНДР перед Олимпиадой: «Я бы не стал драматизировать ситуацию»

31.10.2017 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля призывает не драматизировать ситуацию в связи с ядерными испытаниями в КНДР накануне Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

— В последнее время в печати стали все чаще мелькать заголовки типа «За Олимпиаду страшно». Вас не пугают ракетные запуски и ядерные эксперименты в соседней Северной Корее?

— Судя по прессе, все страны на них реагируют по-разному. Кто-то абсолютно спокоен. А, к примеру, Франция не исключает отказ от поездки на Олимпиаду. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Мне кажется, в итоге здравый смысл возобладает. Ведь и президент Южной Кореи выступил с предложением к КНДР объединить команды на церемонии открытия. И вопрос о перемирии на время Олимпиады будет рассматриваться на сессии ООН. Безусловно, безопасность участников Игр – важнейший момент. И мы предпримем все меры, чтобы она была обеспечена всем членам делегации, – сказал Барауля.

 
 
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Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля призывает не драматизировать ситуацию в связи с ядерными испытаниями в КНДР накануне Олимпиады...

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