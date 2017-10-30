Замминистра спорта Барауля о ядерных экспериментах в КНДР перед Олимпиадой: «Я бы не стал драматизировать ситуацию»

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля призывает не драматизировать ситуацию в связи с ядерными испытаниями в КНДР накануне Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

— В последнее время в печати стали все чаще мелькать заголовки типа «За Олимпиаду страшно». Вас не пугают ракетные запуски и ядерные эксперименты в соседней Северной Корее?

— Судя по прессе, все страны на них реагируют по-разному. Кто-то абсолютно спокоен. А, к примеру, Франция не исключает отказ от поездки на Олимпиаду. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Мне кажется, в итоге здравый смысл возобладает. Ведь и президент Южной Кореи выступил с предложением к КНДР объединить команды на церемонии открытия. И вопрос о перемирии на время Олимпиады будет рассматриваться на сессии ООН. Безусловно, безопасность участников Игр – важнейший момент. И мы предпримем все меры, чтобы она была обеспечена всем членам делегации, – сказал Барауля.