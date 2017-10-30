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КХЛ. «Спартак» выиграл 5 матчей подряд. Сегодня он в гостях у минского «Динамо»

31.10.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Спартак».

Отметим, что «Спартак» выиграл пять последних матчей. Были обыграны «Авангард» (3:2), «Югра» (4:3), «Барыс» (4:3 ОТ), «Сибирь» (4:0) и московское «Динамо» (2:0).

Также отметим, что до этой серии у «Спартака» была серия из пяти поражений.

В таблице Западной конференции «Спартак» занимает 9-е место, опережая «Динамо» на 2 очка.

 

 
 
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Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимает «Спартак».

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